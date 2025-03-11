Через песню защитник стремится донести важную идею: сила на борьбу даже в самые темные времена исходит именно из того, что мы сохраняем память о своем прошлом. Такой мощный посыл глубоко отозвался в сердце Ады Роговцевой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Cultural Forces Music.

Смотрите также Состоялась премьера нового украинского детективного сериала: о какой ленте идет речь

Ада Роговцева снялась в трогательном клипе воина ВСУ: подробности

Создатели клипа мастерски соединили кадры, охватывающие различные этапы украинского сопротивления, создавая таким образом сильный визуальный нарратив о несокрушимости и борьбе нашего народа. Видео содержит архивные изображения и кадры, символизирующие как прошлые тяжелые времена, так и современную борьбу украинцев за свою свободу и независимость. Этот эффект позволяет зрителю почувствовать непрерывность борьбы и значимость каждого этапа в истории.

Съемки клипа проходили в очень символичном месте – Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Это место, хранящее память о самых трагических и одновременно героических страницах истории Украины, стало идеальным фоном для передачи глубоких эмоций и патриотических настроений.

Я 1937 года рождения. Я помню еще ту войну. И я не думала, что на мой век придет еще одна война. Я помню тех, кто погиб; тех, кто пострадал. И если бы я не помнила, я бы не была переполнена такой нежностью и любовью. И благодарностью. За то, что они отстояли нашу жизнь. А теперь уже мои друзья, молодые люди – отдают жизнь в этой войне,

– говорит Ада Роговцева.

Актриса активно поддерживает наших бойцов сегодня. Она организует собрания и просит сторонников, чтобы не приносили ей цветы на спектакли. Для Роговцевой будет ценнее знать, что люди задонатят на нужды ВСУ.

"Память": смотрите клип онлайн

Кроме актрисы, в клипе также снялись военный Сергей "Волына" Волынский, Николай Серга, писатель Остап Украинец и участники движения FREE AZOV. Серга отметил, что такими проектами, как клип "Память", привлекается внимание к талантливым ребятам и девушкам, которые в это время пишут новейшую историю Украины, создают ее культуру и запечатлевают в памяти то, что делает нацию непобедимой.

Он подчеркнул, что для него является честью помогать таким воинам, как Константин, реализовать свой талант и доносить мысли и чувства военных до всего народа.