Новые украинские ленты становятся настоящими хитами, которых нельзя пропустить. Одной из таких премьер стал новый украинский сериал "Ключи от правды". Об этом сообщает 24 Канал.

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Премьера нового украинского сериала "Ключи от правды": что известно о ленте

С 10 марта в 20:00 состоится премьера украинского сериала "Ключи от правды". В центре сюжета новой драмы – опытная и решительная следователь Валерия, чья спокойная и хорошо налаженная жизнь претерпевает катастрофические изменения после трагической гибели ее брата.

Его смерть становится для нее не только глубоким личным горем, но и несправедливой трагедией, которую Валерия готова расследовать до конца. Она не верит в официальную версию и считает, что за ее братом стоит нечто большее, чем просто несчастный случай. Все силы она направляет на то, чтобы найти виновного и восстановить честь родного человека.

Однако следствие приобретает новые обороты, когда Валерия решает покинуть свою работу в органах, поскольку официальные структуры не готовы поддержать ее расследование. Она берет на себя роль детектива и отправляется на самостоятельный поиск правды. Путь ведет ее в отель, где, на первый взгляд, ничего не указывает на подозрительную деятельность. Это обычный отель, куда приезжают туристы, бизнесмены и просто люди, которые ищут отдыха. Однако уже вскоре Валерия понимает, что под его обычными стенами скрыто немало тайн, которые могут быть связаны с ее братом и его смертью.

Валерия вынуждена столкнуться с опасностью, разгадывать сложные головоломки и идти на рискованные шаги, чтобы добраться до правды. Она попадает в мир, где каждый шаг может быть последним, а тем, кто знает больше, не выгодно, чтобы расследование достигло своего логического завершения.

В главных ролях нового украинского сериала появятся любимые актеры, знакомые зрителям по многим популярным проектам. Одной из главных героинь является Антонина Хижняк, которая получила известность благодаря ролям в сериалах "Поймать Кайдаша" и "Первые дни". Партнером Антонины стал Сергей Стрельников, звезда популярного сериала "Врач по призванию".