Нові українські стрічки стають справжніми хітами, яких не можна пропустити. Однією з таких прем'єр став новий український серіал "Ключі від правди". Про це повідомляє 24 Канал.

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Прем'єра нового українського серіалу "Ключі від правди": що відомо про стрічку

З 10 березня о 20:00 відбудеться прем'єра українського серіалу "Ключі від правди". У центрі сюжету нової драми – досвідчена та рішуча слідча Валерія, чия спокійна та добре налагоджене життя зазнає катастрофічних змін після трагічної загибелі її брата.

Його смерть стає для неї не лише глибоким особистим горем, але й несправедливою трагедією, яку Валерія готова розслідувати до кінця. Вона не вірить в офіційну версію і вважає, що за її братом стоїть щось більше, ніж просто нещасний випадок. Всі сили вона спрямовує на те, щоб знайти винного і відновити честь рідної людини.

Однак слідство набуває нових обертів, коли Валерія вирішує покинути свою роботу в органах, оскільки офіційні структури не готові підтримати її розслідування. Вона бере на себе роль детектива та вирушає на самостійний пошук правди. Шлях веде її до готелю, де, на перший погляд, нічого не вказує на підозрілу діяльність. Це звичайний готель, куди приїжджають туристи, бізнесмени та просто люди, які шукають відпочинку. Проте вже незабаром Валерія розуміє, що під його звичайними стінами приховано чимало таємниць, які можуть бути пов’язані з її братом і його смертю.

Валерія змушена зіткнутися з небезпекою, розгадувати складні головоломки і йти на ризиковані кроки, щоб дістатися до правди. Вона потрапляє у світ, де кожен крок може бути останнім, а тим, хто знає більше, не вигідно, щоб розслідування досягло свого логічного завершення.

У головних ролях нового українського серіалу з'являться улюблені актори, знайомі глядачам з багатьох популярних проєктів. Однією з головних героїнь є Антоніна Хижняк, яка здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Спіймати Кайдаша" та "Перші дні". Партнером Антоніни став Сергій Стрельников, зірка популярного серіалу "Лікарка за покликанням".