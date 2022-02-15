"Аферист из Tinder" и "Из моего окна": что смотрели украинцы на Netflix в феврале

Netflix опубликовал список любимых фильмов украинцев на платформе за период с 31 января по 6 февраля. Лента "Аферист из Tinder" заняла первое место. Второе место занял фильм "Из моего окна".

В списке самых популярных можно увидеть как новые фильмы 2022 года, так и более старые, в частности, за 2013 и 2003 годы. Кто попал в рейтинг и что известно об этих фильмах читайте в материале.

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Самыми популярными фильмами Netflix в Украине (с 31 января по 6 февраля 2022) стали:

"Аферист из Tinder" / The Tinder Swindler, 2022 год;

"Из моего окна" / Through My Window, 2022 год;

"Главная команда" / Home Team, 2022 год;

"Мюнхен. На пороге войны" / Munich – The Edge of War, 2021;

"13 часов: Тайные воины Бенгази" / 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 2013 год;

"Не смотрите вверх" / Don't Look Up, 2021 год;

"Красное уведомление" / Red Notice, 2021 год;

"Ограбление по-итальянски" / The Italian Job, 2003 год;

"Дорога домой" / Back to the Outback, 2021 год;

"В королевском стиле"/The Royal Treatment, 2022 год.

Что известно о лидере в рейтинге "Аферист из Tinder"

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Это британский документальный фильм от режиссера Фелисити Моррис. В нем изображают историю израильского мошенника Саймона Леваева, использовавшего приложение Tinder с целью знакомства с женщинами, чтобы в будущем ими манипулировать.

Сюжет ленты основан на расследовании и материале норвежской газеты Verdens Gan.

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Как отреагировали на фильм

Леваев написал в своем инстаграме, что отрицает, что является мошенником. Он предположил, что специально снимался для Netlix, потому что считает, что женщинам следует "начать говорить правду".

Но после выхода фильма компания Tinder навсегда забанила Леваева в приложении для знакомств.

Кроме фильма, Netflix подготовила специальный подкаст из трех частей, в котором рассказывается о создании документалки и жизни и мошенничестве Саймона Леваева.

"Аферист из Tinder": смотрите трейлер