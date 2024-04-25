Сеитаблаев признался, что скучает по самой родной и ему не хватает их разговоров. В материале увидите фото Ахтема с родной мамой и самым близким человеком Паши Ли.

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Ахтем Сеитаблаев встретился с мамой Паши Ли

Ахтем Сеитаблаев рассказал о своей встрече в Ирпене с матерью Паши Ли, украинского актера, который погиб в первые недели российского вторжения, став жертвой захватчиков в городе Ирпень.

Вчера встретился с мамой своего погибшего друга Павла Ли и вспоминая каким он был, стало тепло. Берегите своих матерей, друзья. И себя берегите,

– написал он.

Также Сеитаблаев вспомнил о своей матери в день ее рождения, 24 апреля. Он опубликовал фото с ней, заметив, что уже прошло три года с момента ее смерти.

Anam. Мама, сегодня твой День рождения. Но, уже три года я не могу тебе позвонить, сказать "selym alleykum Anam". Ты там, куда нельзя дозвониться. Скучаю и люблю,

– написал он.

Подписчики режиссера отреагировали на его трогательную публикацию. Вот, что они пишут:

"Allah rahmet eylesin! Навсегда Субие ханым в наших сердцах! С теплом вспоминаю наши программы вместе и благодарю за воспоминания детства, опыт на ТВ."

"Моя мама ушла из жизни год назад. Это большая потеря для каждого ребенка в любом возрасте! Мои соболезнования. Маме Павла крепкого здоровья и сил!"

"Светлая память вашей маме и благодарность за такого талантливого человека"

Что известно о Павле Ли

Вследствие российской агрессии в Украине, Павел присоединился к волонтерам в Ирпене, помогая с эвакуацией и организацией гуманитарной помощи. В своих соцсетях 25 февраля 2022 года он опубликовал фрагмент из фильма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева, в котором он участвовал, сыграв одну из ролей. Его последний пост содержал слова:

"За последние 48 часов есть возможность сесть и фотографию бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем!"

6 марта 2022 года, едучи в гражданской машине с другими волонтерами, он стал жертвой обстрела российских захватчиков на одной из улиц. Его гибель является военным преступлением, поскольку он не был военным.