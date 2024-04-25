Сеітаблаєв зізнався, що сумує за найріднішою і йому не вистачає їхніх розмов. У матеріалі побачите фото Ахтема з рідною мамою та найближчою людиною Паші Лі.

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Ахтем Сеітаблаєв зустрівся із мамою Паші Лі

Ахтем Сеітаблаєв розповів про свою зустріч в Ірпені з матір'ю Паші Лі, українського актора, який загинув у перші тижні російського вторгнення, ставши жертвою загарбників у місті Ірпінь.

Вчора зустрівся з мамою свого загиблого друга Павла Лі та згадуючи яким він був, стало тепло. Бережіть своїх матерів, друзі. І себе бережіть,

– написав він.

Також Сеітаблаєв згадав про свою матір у день її народження, 24 квітня. Він опублікував фото з нею, зауваживши, що вже пройшло три роки з моменту її смерті.

Anam. Мамо, сьогодні твій День народження. Але, вже три роки я не можу тобі подзвонити, сказати "selym alleykum Anam". Ти там, куди не можна додзвонитися. Сумую і люблю,

– написав він.

Підписники режисера відреагували на його зворушливу публікацію. Ось, що вони пишуть:

"Allah rahmet eylesin! Назавжди Субіє ханим в наших серцях! З теплом згадую наші програми разом і дякую за спогади дитинства, досвід на ТБ."

"Моя мама пішла з життя рік тому. Це велика втрата для кожної дитини у будь-якому віці! Мої співчуття. Мамі Павла міцного здоров'я і сил!"

"Світла пам'ять вашій мамі та подяка за таку талановиту людину"

Що відомо про Павла Лі

Унаслідок російської агресії в Україні, Павло приєднався до волонтерів у Ірпені, допомагаючи з евакуацією та організацією гуманітарної допомоги. У своїх соцмережах 25 лютого 2022 року він опублікував фрагмент з фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва, у якому він брав участь, відігравши одну з ролей. Його останній пост містив слова:

"За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!"

6 березня 2022 року, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами, він став жертвою обстрілу російських загарбників на одній з вулиць. Його загибель є воєнним злочином, оскільки він не був військовим.