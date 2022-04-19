Ахтем Сеитаблаев поделился выводами, к которым дошел за время войны: новые фото со службы

Ахтем Сеитаблаев с первого дня войны служит в терробороне вместе с актером Алексеем Тритенко. Сегодня режиссер поделился новыми фото и рассказал, к каким выводам пришел за время службы.

Как известно, Ахтем Сеитаблаев взял в руки оружие еще 25 февраля. Он в фейсбуке опубликовал пост с подписью "русский корабель, иди на х*й". Судя по постам Алексея Тритенко, они служат в том же подразделении.

К теме "Не удержался": Олег Сенцов взорвал сеть необычным фото у "памятника Путину"

Ахтем Сеитаблаев поделился выводами, к которым пришел за время войны

За все эти дни и ночи снова пришел к давно всем известному выводу: "Делай то, что в состоянии делать там, где ты есть, и с тем, что имеешь",

– резюмировал он.

На новых фотографиях Сеитаблаев изображен в новом имидже – режиссер постригся "под ноль".

Алексей Тритенко также поделился общим фото с Ахтемом, отметив, что их подразделение уже почти неделю помогает восстанавливать жизнедеятельность Украины. "Поэтому немного уставшие, злые и счастливые служить Украине и украинскому народу. Честь, Слава Нации! Смерть врагам!", – написал он.

Украинские знаменитости не только обращаются к народу с поддержкой, но и помогают делом. Кроме Ахтема Сеитаблаева и Алексея Тритенко, в ряды терробороны вступили музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя, Фагот, Андрей Хливнюк и режиссер Олег Сенцов, призвавший вступать в ряды ВСУ всем неравнодушным.