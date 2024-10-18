Режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев находится в командировке. Он посетил Францию в рамках своей поездки и поделился новыми фото на личной странице в инстаграме.

К слову Ахтем Сеитаблаев признался, готов ли жениться, и рассказал, пишут ли ему поклонницы

Ахтем Сеитаблаев показал, что побывал в Страсбурге, где проходил мимо здания консульства России. На его фоне режиссер сделал красноречивое фото и показал средний палец.

Ну и по традиции командировки в Страсбург,

– подписал снимок Ахтем Сеитаблаев.



Ахтем Сеитаблаев в Страсбурге / Фото из инстаграма режиссера

Эта фотография вызвала бурную реакцию сети. Подписчики пишут, что по жесту Ахтема сразу узнали, что за здание позади него.