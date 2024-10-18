Режисер та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв перебуває у відрядженні. Він завітав до Франції у рамках своєї поїздки та поділився новими фото на особистій сторінці в інстаграмі.
До слова Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чи готовий одружуватися, і розповів, чи пишуть йому прихильниці
Ахтем Сеітаблаєв показав, що побував у Страсбурзі, де проходив повз будівлю консульства Росії. На його тлі режисер зробив промовисте фото та показав середній палець.
Ну і за традицією відрядження у Страсбург,
– підписав знімок Ахтем Сеітаблаєв.
Ахтем Сеітаблаєв у Страсбурзі / Фото з інстаграму режисера
Ця світлина викликала бурхливу реакцію мережі. Підписники пишуть, що по жесту Ахтема одразу впізнали, що за будівля позаду нього.
- "Впізнала посольство по жесту";
- "Коли проїжджаю автобусом цю ганебну будівлю, шляхом до Ради Європи, показую той самий жест";
- "Впізнав посольство не тільки по вашому жесту Ахтеме Шевкетовичу, але й по розміщеній ганчірці на будівлі самого посольства";
- "Дякую вам. Від усіх нас!";
- "Теж так завжди роблю".