Режисер та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв перебуває у відрядженні. Він завітав до Франції у рамках своєї поїздки та поділився новими фото на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чи готовий одружуватися, і розповів, чи пишуть йому прихильниці

Ахтем Сеітаблаєв показав, що побував у Страсбурзі, де проходив повз будівлю консульства Росії. На його тлі режисер зробив промовисте фото та показав середній палець.

Ну і за традицією відрядження у Страсбург,
– підписав знімок Ахтем Сеітаблаєв.


Ахтем Сеітаблаєв у Страсбурзі / Фото з інстаграму режисера

Ця світлина викликала бурхливу реакцію мережі. Підписники пишуть, що по жесту Ахтема одразу впізнали, що за будівля позаду нього.

  • "Впізнала посольство по жесту";
  • "Коли проїжджаю автобусом цю ганебну будівлю, шляхом до Ради Європи, показую той самий жест";
  • "Впізнав посольство не тільки по вашому жесту Ахтеме Шевкетовичу, але й по розміщеній ганчірці на будівлі самого посольства";
  • "Дякую вам. Від усіх нас!";
  • "Теж так завжди роблю".