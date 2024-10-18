По традиции, – Ахтем Сеитаблаев показал средний палец возле консульства России
Источник:Ахтем Сеитаблаев
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев показался в Страсбурге. Проходя мимо консульства России, он показал зданию красноречивый жест.
Режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев находится в командировке. Он посетил Францию в рамках своей поездки и поделился новыми фото на личной странице в инстаграме.
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Ахтем Сеитаблаев показал, что побывал в Страсбурге, где проходил мимо здания консульства России. На его фоне режиссер сделал красноречивое фото и показал средний палец.
Ну и по традиции командировки в Страсбург,
– подписал снимок Ахтем Сеитаблаев.
Ахтем Сеитаблаев в Страсбурге / Фото из инстаграма режиссера
Эта фотография вызвала бурную реакцию сети. Подписчики пишут, что по жесту Ахтема сразу узнали, что за здание позади него.
- "Узнала посольство по жесту";
- "Когда проезжаю автобусом это позорное здание, по пути в Совет Европы, показываю тот же жест";
- "Узнала посольство не только по вашему жесту Ахтем Шевкетович, но и по размещенной тряпке на здании самого посольства";
- "Спасибо вам. От всех нас!";
- "Тоже так всегда делаю".