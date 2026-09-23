В интервью OBOZ Сеитаблаева рассказал, что рядом с Роговцевой легко забыть о статусах и регалиях. Она умеет быстро создать вокруг себя теплую, домашнюю атмосферу, любит угощать гостей и вкусно готовит. А сам актер иногда даже называет ее мамой.
"Ада Николаевна – это небо"
Сеитаблаев признался, что может позвонить или написать Роговцевой в любой момент, хотя старается не злоупотреблять ее временем.
Их дружба длится около 20 лет. Познакомились они во время работы над продолжением "Варшавской мелодии", а впоследствии не раз выходили вместе на сцену.
Ада Роговцева / Фото КиноТеатр
Актер также вспоминал, что его мама очень любила Роговцеву как актрису. Впоследствии ему удалось их познакомить, и эта встреча осталась для него особенно теплой.
В работе с ней нельзя просто "отбыть номер"
По словам Ахтема, Роговцева каждый раз привносит в спектакль что-то новое. Даже если одна и та же сцена сыграна десятки раз, она может пойти по-другому – из-за интонации, реакции или настроения партнерши.
Поэтому рядом с ней, говорит актер, нужно постоянно слушать, реагировать и оставаться живым на сцене. И именно это он называет большим профессиональным драйвом.
Почему она хотела видеть в "Ну, мам" именно его
Роговцева очень избирательно относится к ролям, но согласилась на съемки в фильме "Ну, мам" при одном условии – чтобы ее сына сыграл именно Сеитаблаев.
Сам актер говорит, что для людей, которые давно знают их обоих, такой творческий тандем уже выглядит почти естественным.
К слову, Ахтем Сеитаблаев недавно появился на публике со своей возлюбленной.