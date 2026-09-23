В інтерв’ю OBOZ, Сеітаблаєва розповів, що поруч із Роговцевою легко забути про статуси й регалії. Вона вміє швидко створити навколо себе теплу, домашню атмосферу, любить пригощати гостей і смачно готує. А сам актор іноді навіть називає її мамою.

"Ада Миколаївна – це небо"

Сеітаблаєв зізнався, що має можливість зателефонувати чи написати Роговцевій у будь-який момент, хоча намагається не зловживати її часом.

Їхня дружба триває близько 20 років. Познайомилися вони під час роботи над продовженням"Варшавської мелодії", а згодом не раз виходили разом на сцену.



Ада Роговцева / Фото КіноТеатр



Актор також згадував, що його мама дуже любила Роговцеву як акторку. Згодом йому вдалося їх познайомити, і ця зустріч залишилася для нього особливо теплою.

У роботі з нею не можна просто "відбути номер"

За словами Ахтема, Роговцева щоразу привносить у виставу щось нове. Навіть якщо одна й та сама сцена зіграна десятки разів, вона може піти інакше – через інтонацію, реакцію чи настрій партнерки.

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Тому поруч із нею, каже актор, потрібно постійно слухати, реагувати й залишатися живим у сцені. І саме це він називає великим професійним драйвом.

Чому вона хотіла бачити у "Ну, мам" саме його

Роговцева дуже вибірково ставиться до ролей, але погодилася на зйомки у фільмі "Ну, мам" за однієї умови – щоб її сина зіграв саме Сеітаблаєв.

Сам актор каже, що для людей, які давно знають їх обох, такий творчий тандем уже виглядає майже природним.

До слова, Ахтем Сеітаблаєв нещодавно з’явився на публіці з коханою.