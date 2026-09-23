Какая Ада Роговцева в жизни: Ахтем Сеитаблаев рассказал об актрисе за пределами сцены

Ахтем Сеитаблаев много лет работает с Адой Роговцевой на сцене и в кино, поэтому знает ее не только как большую актрису. В интервью он рассказал, какой она бывает за пределами сцены – дома, в дружбе и в повседневном общении.

В интервью OBOZ Сеитаблаева рассказал, что рядом с Роговцевой легко забыть о статусах и регалиях. Она умеет быстро создать вокруг себя теплую, домашнюю атмосферу, любит угощать гостей и вкусно готовит. А сам актер иногда даже называет ее мамой.

"Ада Николаевна – это небо"

Сеитаблаев признался, что может позвонить или написать Роговцевой в любой момент, хотя старается не злоупотреблять ее временем.

Их дружба длится около 20 лет. Познакомились они во время работы над продолжением "Варшавской мелодии", а впоследствии не раз выходили вместе на сцену.



Ада Роговцева / Фото КиноТеатр



Актер также вспоминал, что его мама очень любила Роговцеву как актрису. Впоследствии ему удалось их познакомить, и эта встреча осталась для него особенно теплой.

В работе с ней нельзя просто "отбыть номер"

По словам Ахтема, Роговцева каждый раз привносит в спектакль что-то новое. Даже если одна и та же сцена сыграна десятки раз, она может пойти по-другому – из-за интонации, реакции или настроения партнерши.

Поэтому рядом с ней, говорит актер, нужно постоянно слушать, реагировать и оставаться живым на сцене. И именно это он называет большим профессиональным драйвом.

Почему она хотела видеть в "Ну, мам" именно его

Роговцева очень избирательно относится к ролям, но согласилась на съемки в фильме "Ну, мам" при одном условии – чтобы ее сына сыграл именно Сеитаблаев.

Сам актер говорит, что для людей, которые давно знают их обоих, такой творческий тандем уже выглядит почти естественным.

К слову, Ахтем Сеитаблаев недавно появился на публике со своей возлюбленной.