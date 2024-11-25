5 украинских фильмов могут получить Оскар-2025: киноакадемия представила список номинантов

Американская киноакадемия объявила лонглист номинантов на одну из самых престижных премий в мире кино Оскар-2025. Это важное событие для кинематографистов, ведь лонглист содержит лучшие фильмы, которые имеют шанс на получение этой награды в разных категориях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Американскую киноакадемию. Украинское кино также представлено в этом списке,

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5 украинских фильмов могут получить Оскар-2025: подробности

Пять украинских лент попали в лонглист в двух категориях: "Международный полнометражный фильм" и "Документальный полнометражный фильм". Это является важным достижением для украинской кинематографии, которая получает все больше международного признания.

В частности, в лонглист попали следующие украинские картины: "Мирные люди", "После дождя: Украденные Путиным дети возвращаются домой", "Фарфоровая война", "Под вулканом", "Ля Палисиада".

Эти фильмы имеют большие шансы попасть в шортлист – списка тех фильмов, которые впоследствии будут номинированы на Оскар-2025. Шортлист будет объявлен 17 декабря, а сами номинанты на премию станут известны 17 января.

Что известно о фильмах, которые попали в лонглист