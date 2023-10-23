Это новая лента о любви, содержащая в сюжете новостные сообщения из Украины. Финский режиссер Аки Каурисмяки рассказал, как война в Украине вдохновила на новую работу.

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Аки Каурисмяки расплакался, вспомнив об Украине

На пресс-конференции Аки Каурисмяки со слезами на глазах вспоминает то, что происходит сегодня в Украине. Несмотря на то, что режиссер является гражданином другого государства, он сказал: "Неважно, что мы сейчас делаем в Финляндии... Слава Украине!".

О чем фильм "Опавшие листья"

В ленте описывается неожиданная встреча в караоке-баре, внезапно меняющая жизнь мужчины и женщины, стремящиеся обрести свою любовь. Несмотря на вспышку чувств между героями, на их пути к счастью появляются множество препятствий: потерянные телефонные номера, ошибочные адреса, проблемы с алкоголем и даже очаровательная бездомная собака.



Альма Пойти в фильме "Опавшие листья" / ZDF/Arte

После премьеры фильма в Каннах, режиссер Аки Каурисмяки поделился своим мнением о том, что в течение своей карьеры он несколько раз сосредотачивался на теме любви, так как считает, что современный мир достаточно полон ужасов войны и жестокости, поэтому человечество может спасти только любовь . К тому же, рассказал, что именно война в Украине стала толчком к такому сюжету.

Это любовная история, я не мог сделать ничего другого, потому что эта кровопролитная война нуждается в историях любви сейчас,

– объяснил Аки Каурисмяки.



Кадр из фильма "Опавшие листья" / ZDF/Arte

Подобным мнением поделился также актер Юсси Ватанен. Он сыграл одну из главных ролей и отметил: "В ужасные времена важно помнить, что в мире есть красота и любовь, поэтому в этом смысле это очень важный фильм".

Роль Украины в "Опавшем письме"

В фильме Украина упоминается неоднократно: периодически герои включают радио, откуда раздаются новости о российско-украинской войне. Это единственный способ в ленте напомнить зрителям, что действие разворачивается в настоящее время.

Я не смог бы снять фильм во время войны, не комментируя ее, поэтому я комментирую ее по радио,

– высказался режиссер Аки Каурисмяки.

Впрочем, эти новостные сообщения из Украины в фильме не только служат маркером времени, но и вызывают беспокойство среди персонажей, поскольку их страна имеет 1340-километровую границу с Россией.

"Опавшие листья": смотрите онлайн трейлер фильма