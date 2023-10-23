Це нова стрічка про кохання, яка містить у сюжеті новинні повідомлення з України. Фінський режисер Акі Каурісмякі розповів, як війна в Україні надихнула на нову роботу.

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Акі Каурісмякі розплакався, згадавши про Україну

На пресконференції Акі Каурісмякі зі сльозами на очах згадує те, що відбувається сьогодні в Україні. Попри те, що режисер є громадянином іншої держави, він сказав: "Немає значення, що ми зараз робимо у Фінляндії...Слава Україні!".

Про що фільм "Опале листя"

У стрічці описується неочікувана зустріч у караоке-барі, що раптово змінює життя чоловіка та жінки, які прагнуть знайти своє кохання. Попри спалах почуттів між героями, на їхньому шляху до щастя з'являються безліч перешкод: втрачені телефонні номери, помилкові адреси, проблеми з алкоголем та навіть чарівна безпритульна собака.



Альма Пойсті у фільмі "Опале листя" / ZDF/Arte

Після прем'єри фільму у Каннах, режисер Акі Каурісмякі поділився своєю думкою про те, що протягом своєї кар'єри він декілька разів зосереджувався на темі кохання, бо вважає, що сучасний світ достатньо повен жахів війни та жорстокості, тож людство може врятувати тільки любов. До того ж розповів, що саме війна в Україні стала поштовхом до такого сюжету.

Це любовна історія, я не міг зробити нічого іншого, бо ця кровопролитна війна потребує історій кохання зараз,

– пояснив Акі Каурісмякі.



Кадр з фільму "Опале листя" / ZDF/Arte

Подібною думкою поділився також актор Юссі Ватанен. Він зіграв одну із головних ролей і зазначив: "У жахливі часи важливо пам'ятати, що у світі є краса та любов, тому в цьому сенсі це надзвичайно важливий фільм".

Роль України в "Опалому листі"

У фільмі Україна згадується неодноразово: періодично герої вмикають радіо, звідки лунають новини про російсько-українську війну. Це єдиний спосіб у стрічці нагадати глядачам, що дія розгортається в сучасний час.

Я не зміг би зняти фільм під час війни, не коментуючи її, тож я коментую її з радіо,

– висловився режисер Акі Каурісмякі.

Утім, ці новинні повідомлення з України в фільмі не лише служать маркером часу, але і викликають занепокоєння серед персонажів, оскільки їхня країна має 1340-кілометровий кордон з Росією.

"Опале листя": дивіться онлайн трейлер фільму