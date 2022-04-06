Актер "95 квартала" Александр Пикалов вступил в ряды Нацгвардии Украины: фото с оружием

Украинский актер и комик, участник "95 квартала" Александр Пикалов присоединился к коллегам и вступил в ряды Нацгвардии Украины. С начала войны шоумен волонтерил.

Александр Пикалов с первых дней войны помогал украинским волонтерам и солдатам. Кроме того, "кварталовцы" вместе с украинскими артистами ездят с концертами на передовую, чтобы поддержать наших бойцов.

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Александр Пикалов вступил в ряды Нацгвардии Украины

Недавно Пикалов принес присягу и вступил в Национальную гвардию Украины. Как сообщил актер, пока ему не приходилось бояться за свою жизнь, но он волнуется за своих земляков, окруженных российскими оккупантами в самых горячих точках страны.

Также Александр рассказал, что помогает ему не терять боевой дух и позитив, а еще дал несколько советов тем, кто не справляется с осознанием последних событий. Актер советует не опасаться своих эмоций и давать им выход.

Главное – не закрываться, не замыкаться в себе. Пытаться быть полезным. Спрятавшись где-то улиткой, ты не переждешь. Нужно действовать как муравьи – каждый понемногу вносит свою часть в общую победу. Займитесь хорошими делами. Любыми,

– сказал актер.



Александр Пикалов вступил в ряды Нацгвардии Украины / Фото из инстаграммы актера

Вместе с Евгением Кошевым, напомним, актер делает шутливые новостные выпуски "Байрактар ​​NEWS". Потому что, как говорит Александр Пикалов, юмор – это тоже наше оружие.

"Этот проект был создан для того, чтобы руки каждого украинца не опускались, чтобы каждый мог поддерживать критическое мышление и "холодную" голову. Чтобы агрессор видел – запугать такую ​​сильную нацию невозможно. Все его фейки и ложь будут уничтожены украинским духом и юмором. Пока мы можем смеяться", – сообщило ТСН.



"Байрактар NEWS" / Скриншот видео