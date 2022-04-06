Олександр Пікалов з перших днів війни допомагав українським волонтерам і солдатам. Крім цього, "кварталівці" разом з українськими артистами їздять з концертами на передову, щоб підтримати наших бійців.

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Олександр Пікалов вступив до лав Нацгвардії України

Нещодавно Пікалов дав присягу і вступив до Національної гвардії України. Як повідомив актор, наразі йому не доводилося боятися за власне життя, але він хвилюється за своїх земляків, які оточені російськими окупантами в найбільш гарячих точках країни.

Також Олександр розповів, що допомагає йому не втрачати бойовий дух і позитив, а ще дав декілька порад тим, хто не може впоратися з усвідомленням останніх подій. Актор радить не боятися своїх емоцій та давати їм вихід.

Головне – не закриватися, не замикатися у собі. Намагатися бути корисним. Сховавшись десь равликом, ти не перечекаєш. Потрібно діяти, як мурахи – кожен потроху вносить свою частину в спільну перемогу. Займіться добрими справами. Будь-якими,

– сказав актор.



Олександр Пікалов вступив до лав Нацгвардії України / Фото з інстаграму актора

Разом з Євгеном Кошовим, нагадаємо, актор робить жартівливі випуски новин "Байрактар NEWS". Бо, як каже Олександр Пікалов, гумор – це теж наша зброя.

"Цей проєкт був створений для того, аби руки кожного українця не опускалися, аби кожен міг підтримувати критичне мислення та "холодну" голову. Щоб агресор бачив – залякати таку сильну націю неможливо. Всі його фейки та брехня будуть знищені українським духом та гумором. Доки ми можемо сміятися", – повідомило ТСН.



"Байрактар NEWS" / Скриншот відео