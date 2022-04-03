Актор зізнався, що навіть уявити не міг, що доведеться захищати країну зі зброєю у руках. Втім, зараз вважає це обов’язком усього нашого покоління.

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Олександр Печериця захищає Україну

Напевне, більшість моїх кіногероїв вчинили б так само. Зброю я тримав у руках лише на кіномайданчиках, а бойову зброю вперше взяв уже тут, під час бойових дій,

– сказав Печериця.

Олександр Печериця розповів про сина, якому 1 рік та 10 місяців; актор мріє, щоб він жив у вільній країні. "Я дуже хочу, щоб наша квітуча та прекрасна країна позбулася цієї ворожої наволочі", – доповнив він.



Олександр Печериця захищає Україну / Фото з фейсбуку актора

За словами актора, бойовий дух його побратимів на найвищому рівні. "І зважаючи ще на всі ті звірства, які чинить наш ворог, ми ще й повні люті", – зауважив він.

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