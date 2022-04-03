Актер признался, что даже вообразить не мог, что придется защищать страну с оружием в руках. Впрочем, сейчас это обязанностью всего нашего поколения.

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Александр Печерица защищает Украину

Наверное, большинство моих киногероев поступили бы так же. Оружие я держал в руках только на киноплощадках, а боевое оружие впервые взял здесь, во время боевых действий,

– сказал Печерица.

Александр Печерица рассказал о сыне, которому 1 год и 10 месяцев; актер мечтает о том, чтобы он жил в свободной стране. "Я очень хочу, чтобы наша цветущая и прекрасная страна избавилась от этой вражеской наволочи", – дополнил он.



Александр Печерица защищает Украину / Фото из фейсбука актера

По словам актера, боевой дух его собратьев на самом высоком уровне. "И учитывая еще все зверства, которые делает наш враг, мы еще и полны ярости", – заметил он.