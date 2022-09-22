Интервью состоится в онлайн-формате завтра, 23 сентября , в эфире французского телевидения. Программу Face à Zelensky будет вести Сирил Вигье, а знаменитый Ален Делон примет участие в разговоре.

Читайте больше "Лучшая новость за последнее время": Сенцов отреагировал на увольнение защитников "Азовстали"

Кстати, недавно актер впервые за 2022 появился на публике. Он принял участие в программе, посвященной украинскому поэту Тарасу Шевченко и посетил Украинский культурный центр в Париже.

То, что делается с Украиной, глубоко расстроило меня, и я борюсь за них,

– сказал он в программе.

Трансляция интервью состоится 23 сентября на TV5 Monde сначала в 13:30, затем на LCP в 14:00 по парижскому времени и в 15:00 по киевскому.