Как следствие, родные и знакомые Андрея открыли сбор на его лечение. Кроме того, они рассказали в каком сейчас состоянии военный.

Интересно Идеальный вариант для вечернего просмотра: 2 страстных фильма о запретной любви

Так, по информации друзей, на фронте Валенский получил черепно-мозговую травму, контузии, множественные переломи и ожоги. Сейчас актер находится на лечении в Киеве, где его ждет серия операций и длительная реабилитация.

Коллеги актера, среди которых Римма Зюбина, Олеся Жураковская, Андрей Исаенко и другие, организовали сбор средств на лечение и восстановление Андрея.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Заметим, на защиту Украины актер стал в 2023 году.

Известно, что Андрей Валенский – выпускник Харьковского университета искусств, который имеет в своем активе более 50 ролей в кино и сериалах, а также выступления на сценах ведущих театров Харькова и Киева.