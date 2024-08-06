Як наслідок, рідні й знайомі Андрія відкрили збір на його лікування. Крім того, вони розповіли у якому зараз стані військовий.

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Так, за інформацією друзів, на фронті Валенський зазнав черепно-мозкової травми, контузії, множинних переломів та опіків. Наразі актор перебуває на лікуванні в Києві, де на нього чекає серія операцій та тривала реабілітація.

Колеги актора, серед яких Римма Зюбіна, Олеся Жураківська, Андрій Ісаєнко та інші, організували збір коштів на лікування та відновлення Андрія.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Зауважимо, на захист України актор став у 2023 році.

Відомо, що Андрій Валенський – випускник Харківського університету мистецтв, який має у своєму доробку понад 50 ролей у кіно та серіалах, а також виступи на сценах провідних театрів Харкова та Києва.