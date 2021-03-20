По инсайдерской информации, актер Кингсли Бен-Адир получил роль в будущем проекте киностудии Marvel "Тайное вторжение". Об этом сообщают источники издания.

Сюжет сериала "Тайное вторжение" основан на одноименной серии комиксов. Сериал будет входить в четвертую фазу кинематографической вселенной Marvel и рассказывать о событиях, которые по сюжету произошли после фильмов "Капитан Марвел" и "Человек-паук: Далеко от дома".

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Сюжет сериала "Тайное вторжение": что известно

На самом деле о сюжете самого сериала известно мало. Но в основе одноименного комикса, по которому делают сериал, лежит массовое вторжение инопланетной расы скруллов на планету Земля. Скруллы имеют феноменальную способность изменять внешность. Они могут превращаться не только в обычных людей, но и в супергероев, из-за чего идентифицировать шпионов становится невозможно. Супернюх Росомахи, высокоточные сенсоры Железного Человека, телепатия Профессора Икс или магия Доктора Стрэнджа здесь тоже бессильны.

Долгое время скруллы скрывали свое пребывание и усиливали свое влияние в человеческом мире, но пришла пора к тотальной экспансии.

По предварительной информации, главного антагониста сериала сыграет актер Кингсли Бен-Адир, которого мы могли увидеть в таких проектах:

"Острые козырьки"

"ОА"

"Одна ночь в Майами"

"Меч короля Артура"

Но кого именно сыграет Кингсли в новом супергеройском сериале пока неизвестно. Marvel Studio отказались предоставить комментарий относительно подтверждения этой информации.

Актуальный актерский состав и дата выхода: