Финальный трейлер сериала "Сокол и Зимний солдат" поразил зрелищными кадрами: видео
С 19 марта на стриминговий платформе Disney + представят дебютные эпизоды "Сокола и Зимнего солдата". Перед премьерой представители Marvel опубликовали финальный трейлер, в котором показали зрелищные сцены боев.
Источник:ютуб Marvel
Всего через час после публикации ролик собрал 400 тысяч просмотров. Таким образом можно предположить, что и сам сериал "Сокол и Зимний солдат" будет иметь огромный успех в прокате.
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Привлек внимание и финальный трейлер проекту Marvel. Согласно новым кадрами, авторы "Соколу и Зимнего солдата" решили не экономить на графике. Поэтому супергеройский сериал по качеству картинки и зрелищным спецэффектам не будет уступать полнометражным фильмам Marvel.
"Сокол и Зимний солдат": смотрите финальный трейлер
"Сокол и Зимний солдат": сюжет
Все события сериала будут происходить после противостояния с Таносом. Капитан Америка вернулся в прошлое и остался с Пегги Картер. Свой щит, как и обязанности капитана, супергерой передал Соколу, поэтому Сэм Уилсон будет пытаться научиться использовать его в бою.
Помогать главному герою в новых заданиях Зимний солдат Баки Барнс. Супергерои столкнутся с Гельмутом Земой, который одержим идеей преодолеть Мстителей. На этот раз злодей вернется с опасными союзниками и оружием, которое использует против Сокола и Зимнего солдата.
Актеры сериала
В новом проекты Marvel к своим ролям вернутся Энтони Маки и Себастьян Стэн. Они преобразятся в Сокола и Зимнего солдата.
Кроме этого, в сериале сыграют:
- Эмили ВанКэмп
- Дэниел Брюль
- Ваятт Рассел
- Жорж Сен-Пьер
- Адеперо Одуе
- Десмонд Чам
- Микки Ишиков
- Ной Міллс
Премьера сериала "Сокол и Зимний солдат" состоится 19 марта 2021 года.
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