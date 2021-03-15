С 19 марта на стриминговий платформе Disney + представят дебютные эпизоды "Сокола и Зимнего солдата". Перед премьерой представители Marvel опубликовали финальный трейлер, в котором показали зрелищные сцены боев.

Всего через час после публикации ролик собрал 400 тысяч просмотров. Таким образом можно предположить, что и сам сериал "Сокол и Зимний солдат" будет иметь огромный успех в прокате.

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Привлек внимание и финальный трейлер проекту Marvel. Согласно новым кадрами, авторы "Соколу и Зимнего солдата" решили не экономить на графике. Поэтому супергеройский сериал по качеству картинки и зрелищным спецэффектам не будет уступать полнометражным фильмам Marvel.

"Сокол и Зимний солдат": смотрите финальный трейлер

"Сокол и Зимний солдат": сюжет

Все события сериала будут происходить после противостояния с Таносом. Капитан Америка вернулся в прошлое и остался с Пегги Картер. Свой щит, как и обязанности капитана, супергерой передал Соколу, поэтому Сэм Уилсон будет пытаться научиться использовать его в бою.

Помогать главному герою в новых заданиях Зимний солдат Баки Барнс. Супергерои столкнутся с Гельмутом Земой, который одержим идеей преодолеть Мстителей. На этот раз злодей вернется с опасными союзниками и оружием, которое использует против Сокола и Зимнего солдата.

Актеры сериала

В новом проекты Marvel к своим ролям вернутся Энтони Маки и Себастьян Стэн. Они преобразятся в Сокола и Зимнего солдата.

Кроме этого, в сериале сыграют:

Эмили ВанКэмп

Дэниел Брюль

Ваятт Рассел

Жорж Сен-Пьер

Адеперо Одуе

Десмонд Чам

Микки Ишиков

Ной Міллс