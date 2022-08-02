Руслан Пахоми, 21-летний актер из "Крепостной", стал военнослужащим

В прошлом году Руслан Пахоми снялся в четвертом сезоне сериала "Крепостная", который еще не показали зрителям. Образ барона он сменил на стрельбу, автомат и окопы.

Сейчас молодой человек оберегает границы Одесщины. Вступившие в ряды ВСУ решил тогда, когда задал себе вопрос: "Если придут россияне, то что будет делать моя семья?". Руслан из многодетной семьи, дома его ждут пятеро родных и мать.

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Руслан Пахоми вступил в ряды ВСУ

Я на миг подумал, что если что-нибудь, а моя семья? Я просто из многодетной семьи, нас пятеро и мать. Сейчас придет человек-орк и захочет все забрать. И я подумал, почему я сижу дома и пошел в военный комиссариат,

– поделился актер.

Парень также рассказал, что во время службы есть время на творчество, ведь мотивации хватает": "Здесь достаточно много вдохновения, многое можно написать о военном деле. Особое вдохновение, когда не видишь любимую, не видишь родню. Когда ты видишь, что наши военные делают определенные успехи.

Как Руслан попал в сериал

Он вспомнил, как режиссер позвала его, парня сразу поставили в кадр. Это вышло довольно непредсказуемо для Руслана. Съемки могли продолжаться и по три часа, однако актеру все нравилось на съемочной площадке.

Только кто-то не так что-то сделает – снова переснимается. Но процесс вообще очень увлекательный,

– вспомнил он.



Руслан Пахоми вступил в ряды ВСУ / Фото SouthernBorderUkraine

Напомним, сейчас продолжаются досъемки сериала "Крепостная" в Польше. Недавно Наталья Денисенко опубликовала первые кадры.