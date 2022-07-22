Как сообщает 24 канал, Наталья Денисенко сыграла в "Крепостной" роль Ларисы Яхонтовой – соблазнительную и саркастическую актрису Нежинского театра и любовницу Петра Червинского – жестокого и богатого помещика.

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"Крепостная" 4 сезон: что известно, первые кадры со съемок

В продолжении картины нам расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету события будут происходить через 23 года от начала событий первого сезона, то есть в 1879-м. Через 18 лет после отмены крепостного права в русской империи.

На днях актриса Наталья Денисенко в инстаграме показала фото из Дворца Яблоны. Героиня звезды по-прежнему выглядит привлекательной и элегантной. Денисенко предстала в платье баклажанового цвета с массивным украшением, образ дополнила сдержанная прическа.



Наталья Денисенко на съемках "Крепостной" в Польше / Фото с инстаграма актрисы

Завершаем "Червінку" в Варшаве. Очень хорошее место, похожее на Качановку. Теперь у меня есть опыт работы с европейскими кинематографистами. Они в восторге от нас, а мы от них,

– поделилась Денисенко.



Наталья Денисенко на съемках "Крепостной" в Польше / Фото с инстаграма актрисы

Скандал вокруг Натальи Денисенко и сериала: коротко

Как известно, в "Крепостной" снималось множество российских актеров. Съемку четвертого сезона начали еще до войны. Поскольку съемка в Украине сейчас невозможна, команда отправилась в Варшаву.

Когда Наталья Денисенко призналась, что едет в Польшу на съемки, ее раскритиковали в сети. В частности, актриса Валерия Ходос и режиссер Ирина Целик упрекнули Денисенко за то, что она планирует доснимать с россиянами то, что не успела до полномасштабной войны. Денисенко оправдывалась, что должна дозняться в сериале, потому что "поляки очень ждут этого сериала", а в сцене с россиянами она не будет сниматься.

Впрочем, через несколько дней информацию о съемках украинских актеров с российскими опровергли. Продюсер шоу Тала Пристаецкая рассказала, что в четвертом сезоне сериала не примут участие российские актеры, их заменят дублеры. Кроме этого, у шоу будет другое название и сниматься на украинском языке.

После чего Денисенко прокомментировала: "Да пришлось переписать сценарий, выбросить много сцен, но я благодарна всей команде, режиссеру, продюсерам и главным заказчикам нашего сериала – польскому ТВ – за такую принципиальную позицию".

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Что известно о Наталье Денисенко

Звезда родилась в декабре 1989 в Чернигове. Училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. В 2011 году Наталья впервые сыграла в кино. Ее первой ролью была в сериале "Дневники Темного".

За плечами актрисы немало ярких ролей в разных проектах: "Век Якова", "Деревня на миллион", "Папаньки", "Авантюра на двоих", "Крепостная" и другие.

В 2017 году звезда вышла замуж за своего коллегу Андрея Фединчика. Супруги воспитывают сына Андрея.