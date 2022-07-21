Алан Бадоев призвал украинцев присоединиться к созданию документальной ленты "Довга доба", над которой он сейчас работает совместно с телеканалом "1+1". Команда проекта сообщила, что продолжает сбор видеодневников жизни "до" и "во время" войны.

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Алан Бадоев показал первые кадры из фильма "Довга доба"

Сегодня, 21 июля, Алан Бадоев представил новый тизер документалки, где зажег первые кадры из видеодневников украинцев. "Каждый день я и моя команда просматриваем ваши видеодневники. Я благодарю вас за доверие. Ваши истории переполнены любовью к жизни. Она была необычайной, но превратилась в ужас", – обратился режиссер к украинцам в ролике.

В ролике мы видим, как украинцы катаются на велосипедах, фотографируются у въезда в Мариуполь, отдыхают на море и встречают закаты в мирной Украине. А после 24 февраля – делятся личными видео пережитых первых взрывов, домов в огне, враждебной техники, которая захватывала их города, разговоры с оккупантами и многие другие шокирующие кадры.

"Довга доба": тизер документального фильма

Как идет работа над проектом

По словам Бадоева, это очень интимный фильм. "Я хочу познакомить мир с душой Украины. Хочу, чтобы зритель понял людей, которых истребляет россия. Хочу, чтобы каждый человек, который посмотрит этот фильм, мог сравнить себя с тем, кто по ту сторону экрана", – отозвался он.

Как сообщила команда, на сегодняшний день обработано более 2 тысяч дневников. Проект находится в активной фазе производства. Чтобы составить эмоциональную мозаику событий, переживаемых Украиной, команда тщательно просматривает каждое видео, которое присылают украинцы.

Среди тысяч присланных видео имеются как короткие истории, так и очень длинные, которые подробно фиксируют жизнь во время войны. Все эти материалы неоценимы, они показывают героизм обычного украинца,

– сказал Бадоев.

В проекте "Довга доба" появился сайт: смотрите ролик

Алан Бадоев призвал украинцев присоединиться к проекту

"Для того, чтобы история была полной, нам необходимы ваши видео дневники из всех городов Украины, в частности временно оккупированных. Если вы покинули учебу в вузе и пошли воевать, если вас с любимыми развела война, если вы медик и спасаете жизнь украинцев, если вы потеряли родного человека – поделитесь с нами своими неоценимыми видео", – отмечает Бадоев.

По словам режиссера, мы должны сохранить память и никому не дать неверно интерпретировать события. "Если по разным причинам вам сложно передать файлы, свяжитесь с нами, мы найдем способ их забрать или восстановить", – дополнил он режиссер.

Напомним, на днях Алан Бадоев уехал из страны. Сейчас режиссер находится за границей вместе с Максом Барским. Они готовят "мощные благотворительные мероприятия в нескольких частях света", после работы вернутся в Украину.