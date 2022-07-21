Алан Бадоєв закликав українців долучитися до створення документальної стрічки "Довга доба", над якою він зараз працює спільно з телеканалом "1+1". Команда проєкту повідомила, що продовжує збір відеощоденників життя "до" і "під час" війни.

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Алан Бадоєв показав перші кадри з фільму "Довга доба"

Сьогодні, 21 липня, Алан Бадоєв презентував новий тизер документалки, де засвітив перші кадри з відеощоденників українців. "Кожен день я і моя команда переглядаємо ваші відеощоденники. Я дякую вам за довіру. Ваші історії переповнені любов'ю до життя. Воно було надзвичайне, але перетворилося на жах", – звернувся режисер до українців у ролику.

У ролику ми бачимо, як українці катаються на велосипедах, фотографуються біля в'їзду в Маріуполь, відпочивають на морі та зустрічають заходи сонця у мирній Україні. А після 24 лютого – діляться особистими відео пережитих перших вибухів, будинків у вогні, ворожої техніки, яка захоплювала їхні міста, розмови з окупантами та багато інших кадрів, які шокують.

"Довга доба": тизер документального фільму

Як триває робота над проєктом

За словами Бадоєва, це дуже інтимний фільм. "Я хочу познайомити світ із душею України. Хочу, щоб глядач зрозумів людей, яких винищує росія. Хочу, щоб кожна людина, яка подивиться цей фільм, могла порівняти себе з тим, хто по той бік екрана", – відгукнувся він.

Як повідомила команда, на сьогодні опрацьовано понад 2 тисячі щоденників. Проєкт знаходиться в активній фазі виробництва. Щоб скласти емоційну мозаїку подій, які переживає Україна, команда ретельно переглядає кожне відео, яке надсилають українці.

Серед тисячі надісланих відео є як короткі історії, так і дуже довгі, які докладно фіксують життя під час війни. Всі ці матеріали неоціненні, вони показують героїзм звичайного українця,

– сказав Бадоєв.

У проєкту "Довга доба" з’явився сайт: дивіться ролик

Алан Бадоєв закликав українців долучитися до проєкту

"Для того, щоб історія була повною, нам необхідні ваші відео щоденники з усіх міст України, зокрема тимчасово окупованих. Якщо ви покинули навчання у ВНЗ та пішли воювати, якщо вас із коханими розлучила війна, якщо ви медик та рятуєте життя українців, якщо ви втратили рідну людину – поділіться із нами своїми неоціненними відео", – наголошує Бадоєв.

За словами режисера, ми маємо зберегти пам’ять та нікому не дати невірно інтерпретувати події. "Якщо з різних причин вам складно передати файли, зв'яжіться з нами, ми знайдемо спосіб їх забрати або відновити", – доповнив він режисер.

Нагадаємо, днями Алан Бадоєв виїхав з країни. Зараз режисер перебуває закордоном разом із Максом Барських. Вони готують "потужні благодійні заходи у декількох частинах світу", після роботи повернуться в Україну.