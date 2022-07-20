На фоне скандала о том, что Наталья Денисенко будет сниматься с российскими актерами в Польше, команда проекта "Крепостная" решила объяснить всю ситуацию. В связи с российской агрессией против Украины они официально прекратили сотрудничество с российскими знаменитостями.

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В 4 сезоне "Крепостной" не будет актеров из России и русского языка

Тала Пристаецкая написала: "Учитывая огромное количество очень разной информации по четвертому сезону "Крепостной", мне кажется сейчас важным донести следующее".

Она сообщила, что ни одного актера-гражданина России не будет в досъемке четвертого сезона "Крепостной", который прямо сейчас проходит в Польше.

В сценах, где привлечен персонаж Татьяны Ратниковой, снимается дублер,

– подчеркнула Тала.

По ее словам, сериал для показа на всех территориях дублируется на украинском языке. "Русского языка в проекте не будет", – дополнила она.

Ни у меня лично, ни у кого-то из команды нет ни малейшего сомнения, что россия – государство-террорист,

– подытожила Тала.

На роль Ларисы, с которой в одной сцене должна была сыграть Наталья Денисенко, нашли дублершу. Кроме этого, обещают сменить название 4 сезона . "Четвертый сезон является отдельной историей, связанной с предыдущими несколькими героями. И происходит все в 1881 году, когда крепостное право уже отменено. Поэтому название будет иначе однозначно", – отметила Тала.

Реакция сети

"О! Вы работаете! Это здорово! Хорошего нового сезона";

"Великолепные новости! Приятно, что вы придерживаетесь такой позиции. Для нас, актеров, это важно";

"Полностью согласие, поддерживаю!".

Позиция Натальи Денисенко

В настоящее время актриса находится в Польше на досъемках 4 сезона "Крепостной" на украинском языке.

Да, пришлось переписать сценарий, выбросить много сцен, но я благодарна всей команде, режиссеру, продюсерам и главным заказчикам нашего сериала – польскому ТВ – за такую ​​принципиальную позицию,

– написала Наталья.

О чем будет рассказывать последний 4-й сезон "Крепостной"

Нам расскажут новую историю о наследниках главных пар сериала. По сюжету события будут происходить через 23 года от начала событий первого сезона, то есть в 1879-м. Через 18 лет после отмены крепостного права в российской империи.

Скорее всего в новом сезоне главными героями будут следующие персонажи: