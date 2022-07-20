На тлі скандалу про те, що Наталка Денисенко зніматиметься з російськими акторами у Польщі, команда проєкту "Кріпосна" вирішила пояснити всю ситуацію. У зв’язку з російською агресією проти України, вони офіційно припинили співпрацю з російськими знаменитостями.

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У 4 сезоні "Кріпосної" не буде акторів з росії та російської мови

Тала Пристаєцька написала: "З огляду на величезну кількість дуже різної інформації щодо четвертого сезону "Кріпосної", мені видається нині важливим донести наступне".

Вона повідомила, що жодного актора-громадянина росії не буде у дозйомці четвертого сезону "Кріпосної", який просто зараз відбувається у Польщі.

У сценах, де залучений персонаж Тетяни Ратнікової, знімається дублерка,

– наголосила Тала.

За її словами, серіал для показу на всіх територіях дублюється українською мовою. "Російської мови у проєкті не буде", – доповнила вона.

Ні в мене особисто, ні в когось з команди немає ані найменшого сумніву, що росія – держава-терорист,

– підсумувала Тала.

На роль Лариси, з якою в одній сцені мала зіграти Наталка Денисенко, знайшли дублерку. Крім цього, обіцяють змінити назву 4 сезону. "Четвертий сезон є окремою історією, яка пов‘язана з попередніми кількома героями. І відбувається все 1881 року, коли кріпосне право вже скасовано. Тож назва буде інакша однозначно", – зазначила Тала.

Реакція мережі

"О! Ви працюєте! Це чудово! Гарного нового сезону"

"Чудові новини! Приємно, що ви дотримуєтеся такої позиції. Для нас, акторів, це важливо"

"Повністю згода, підтримую!"

Позиція Наталки Денисенко

Наразі актриса перебуває у Польщі на дозйомках 4 сезону "Кріпосної" українською мовою.

Так, довелося переписати сценарій, викинути багато сцен, але я вдячна всій команді, режисеру, продюсерам та головним замовникам нашого серіалу – польському ТБ – за таку принципову позицію,

– написала Наталка.

Про що розповідатиме останній 4-й сезон "Кріпосної"

Нам розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону, тобто 1879-го. Через 18 років після скасування кріпацтва в російській імперії.

Скоріше за все у новому сезоні головними героями будуть такі персонажі: