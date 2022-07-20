На тлі скандалу про те, що Наталка Денисенко зніматиметься з російськими акторами у Польщі, команда проєкту "Кріпосна" вирішила пояснити всю ситуацію. У зв’язку з російською агресією проти України, вони офіційно припинили співпрацю з російськими знаменитостями.
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У 4 сезоні "Кріпосної" не буде акторів з росії та російської мови
Тала Пристаєцька написала: "З огляду на величезну кількість дуже різної інформації щодо четвертого сезону "Кріпосної", мені видається нині важливим донести наступне".
Вона повідомила, що жодного актора-громадянина росії не буде у дозйомці четвертого сезону "Кріпосної", який просто зараз відбувається у Польщі.
У сценах, де залучений персонаж Тетяни Ратнікової, знімається дублерка,
– наголосила Тала.
За її словами, серіал для показу на всіх територіях дублюється українською мовою. "Російської мови у проєкті не буде", – доповнила вона.
Ні в мене особисто, ні в когось з команди немає ані найменшого сумніву, що росія – держава-терорист,
– підсумувала Тала.
На роль Лариси, з якою в одній сцені мала зіграти Наталка Денисенко, знайшли дублерку. Крім цього, обіцяють змінити назву 4 сезону. "Четвертий сезон є окремою історією, яка пов‘язана з попередніми кількома героями. І відбувається все 1881 року, коли кріпосне право вже скасовано. Тож назва буде інакша однозначно", – зазначила Тала.
Реакція мережі
- "О! Ви працюєте! Це чудово! Гарного нового сезону"
- "Чудові новини! Приємно, що ви дотримуєтеся такої позиції. Для нас, акторів, це важливо"
- "Повністю згода, підтримую!"
Позиція Наталки Денисенко
Наразі актриса перебуває у Польщі на дозйомках 4 сезону "Кріпосної" українською мовою.
Так, довелося переписати сценарій, викинути багато сцен, але я вдячна всій команді, режисеру, продюсерам та головним замовникам нашого серіалу – польському ТБ – за таку принципову позицію,
– написала Наталка.
Про що розповідатиме останній 4-й сезон "Кріпосної"
Нам розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону, тобто 1879-го. Через 18 років після скасування кріпацтва в російській імперії.
Скоріше за все у новому сезоні головними героями будуть такі персонажі:
- Ніколя (син Олени Коренєвої та Миколи Дорошенка);
- Лев (син Петра Червінського і Лариси Яхонтової);
- Зоряна (дочка коваля Назара та його покійної дружини Орисі);
- Наталочка (дочка Галі та Панаса).