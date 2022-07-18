О съемках Денисенко в "Крепостной" стало известно по обращению украинской актрисы театра и кино Валерии Ходос. Как и Ирина Целик, она также упрекнула коллег, которые планируют доснимать с россиянами то, что не успели до полномасштабной войны.

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Целик упрекнула украинские актеры, которые снимаются с российскими

В своем сообщении в фейсбуке Ирина Целик не называла имен. Но очевидно о ком шла речь. "Услышала только от одной актрисы, что некоторые украинские каналы, чье производство сериалов было поставлено на паузу во время полномасштабного вторжения, выдохнули и сейчас ищут варианты, как доснять свои проекты", – сообщила она.

"Досъемки будут проходить на территории других стран (в Польше, – 24 канал), что вполне логично. Но вот что интересно, в некоторых из этих проектов будут участвовать российские актеры также", – написала Целик.

Лично для меня в 2014 году закончилось любое сотрудничество с российскими проектами и россиянами в целом. Довольно брезгливо наблюдала за теми украинскими продакшенами и отдельными людьми, которые имели по этому поводу другие взгляды и обычно оправдывали свое сотрудничество с россиянами тем, что сидеть без работы не хочется, надо кормить семью, бла-бла,

– сказала она.

Целик продолжила: "Все это время на фронте погибали наши люди, но то, что война застенчиво прятала свое лицо под ато-шмато и официально не была названа русско-украинской, позволяло многим прикрывать свои ж*пы загадочной неоднозначностью".

Но знаете что, идите на х*й, те "коллеги", которые даже в 2022 году находят для себя какие-то оправдания для этого сотрудничества,

– подчеркнула Целик.

Те украинские актеры, которые сейчас упаковывают чемоданы, чтобы ехать и сниматься на одних площадках с россиянами. "А также те, что до сих пор имеют недостаточно четко артикулированные взгляды и планируют как-то переждать все это и аккуратно пробежать между капельками", – дополнила она.

Как сообщил режиссер, у нее нет ни сил, ни времени, ни желания тщательно следить за взглядами и поступками других людей. Она также допускает право на ошибки и наблюдает немало различных личностных метаморфоз за последние 8 лет. "Но если даже сейчас, после всего, что с нами произошло, вы до сих пор допускаете мысли о сиденьях на двух стульях в любых вариантах и формах, вы должны точно знать, куда именно идти", – подытожила Целик.

Как реагирует Наталья Денисенко на упреки

Звезда признается, что не играет вместе с российскими актерами на одной сцене. "Да, мы не имеем морального права сниматься в российских проектах и становиться в кадр с российскими актерами, как это было в моей и твоей работе тоже! Поэтому я для себя приняла решение – дозняться в этом проекте и принципиально не становиться в кадр с актерами из вражеской страны", – сказала Наталья Денисенко.