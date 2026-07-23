Как сообщает издание HOLA, во время беседы в подкасте "On Purpose" Джея Шетти Хемсворт объяснил, что секрет крепких отношений вовсе не в дорогих подарках или пафосных признаниях под фейерверками.



Крис Хемсворт и Эльза Патаки / Фото из инстаграма звезды



По его словам, самое ценное – не терять интерес к человеку, с которым живешь. Общаться, проводить время вместе, искать новые приключения и помнить, что партнер – это не персонаж, которого можно "пройти" на 100%.

Актер убежден: самая большая опасность для долгосрочных отношений начинается тогда, когда кажется, будто о другом человеке уже известно абсолютно все.

Люди меняются, взрослеют, приобретают новый опыт и удивляются самим себе. Поэтому отношения – это не финишная прямая, а процесс постоянного знакомства друг с другом.

Хемсворт также убежден: интерес к партнеру невозможен без сочувствия и готовности прощать. Если принять, что люди меняются и время от времени ошибаются, переживать конфликты становится значительно проще.

А еще есть голливудские пары, которые вместе уже почти четыре десятка лет, например, звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс и Трейси Поллан.