Як передає видання HOLA, під час розмови в подкасті On Purpose Джея Шетті Гемсворт пояснив, що секрет міцних стосунків зовсім не в дорогих подарунках чи пафосних освідченнях під феєрверками.



Кріс Хемсворт і Ельза Патакі / Фото Інстаграм зірки



За його словами, найцінніше – не втрачати цікавість до людини, з якою живеш. Спілкуватися, проводити час разом, шукати нові пригоди й пам'ятати, що партнер – це не персонаж, якого можна "пройти" на 100%.

Актор переконаний: найбільша небезпека для довготривалих стосунків починається тоді, коли здається, ніби про іншу людину вже відомо абсолютно все.

Люди змінюються, дорослішають, переживають новий досвід і дивуються самим собі. Тож стосунки – це не фінішна пряма, а процес постійного знайомства одне з одним.

Гемсворт також переконаний: цікавість до партнера неможлива без співчуття та готовності пробачати. Якщо прийняти, що люди змінюються і час від часу помиляються, переживати конфлікти стає значно простіше.

А ще є голлівудські пари, які разом вже майже чотири десятки разом, як от зірка "Назад у майбутнє" Майкл Джей Фокс та Трейсі Поллан.



