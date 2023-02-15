В 27 лет скончался актер сериала "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки"

В США при загадочных обстоятельствах скончался молодой актер Остин Мэйджорс. Он снялся в сериале "Отчаянные домохозяйки" и "Полиция Нью-Йорка". Ему было всего 27 лет.

Остин Мейджорс умер в субботу вечером в приюте для бездомных в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна, но в некоторых источниках пишут о том, что он, возможно, проглотил смертельную дозу фентанила.

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Актер Остин Мейджорс скончался в возрасте 27 лет

Семья Остина выступила с заявлением о его смерти. В ней говорится, что он "был любящим, артистическим, блестящим и добрым человеком".

Остин очень радовался и гордился своей актерской карьерой. Он был активным разведчиком-орлом и окончил среднюю школу Salutatorian. Он окончил Школу кинематографических искусств USC со страстью к режиссуре и продюсированию музыки,

– вспоминают родственники.

Младшая сестра Остина Кали рассказала, что ее самые теплые воспоминания об Остина связаны с тем, как они росли вместе с ним на съемочной площадке, волонтерили на мероприятиях с Kids With a Cause и занимались альпинизмом. "Остин был таким сыном, братом, внуком и племянником, которым мы гордимся, и нам всегда будет его не хватать", – говорится в заявлении.

Остина лучше всего запомнят по роли Тео Сиповича в течение 7 сезонов в сериале "Полиция Нью-Йорка". Тео был сыном главного героя сериала, детектива Энди Сиповича, которого сыграл актер Деннис Франц.

Остин Мэйджорс в сериале "Полиция Нью-Йорка": смотрите видео

В 2003 году в сериале с участием Остина была скандальная сцена, когда его персонаж наткнулся на голую Шарлотту Росс в туалете, прежде чем она собиралась принять душ. Сцена привела к множеству жалоб на ABC и штрафу в размере 1,4 миллиона долларов от FCC.

В 2022 году за лучшую роль в сериале Остин получил награду Young Artist Award. В 2023 году он был номинирован за лучшее озвучивание в проекте "Планета сокровищ".

Он также работал над другими проектами, включая "Отчаянные домохозяйки", "Случайное Рождество", "Воларе" и шоу 2000-х годов "По словам Джима".