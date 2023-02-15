Остін Мейджорс помер у суботу ввечері у притулку для бездомних, що в Лос-Анджелесі. Причина смерті наразі невідома, але в деяких джерелах пишуть про те, що він, можливо, проковтнув смертельну дозу фентанілу.

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Актор Остін Мейджорс помер у віці 27 років

Сім'я Остіна виступила із заявою про його смерть. У ній йдеться, що він "був люблячою, артистичною, блискучою і доброю людиною".

Остін дуже радів і пишався своєю акторською кар'єрою. Він був активним розвідником-орлом і закінчив середню школу Salutatorian. Він закінчив Школу кінематографічних мистецтв USC із пристрастю до режисури та продюсування музики,

– згадують родичі.

Молодша сестра Остіна, Калі, розповіла, що її найтепліші спогади про Остіна пов’язані з тим, як вони росли разом з ним на знімальному майданчику, волонтерили на заходах з Kids With a Cause і займалися альпінізмом. "Остін був таким сином, братом, онуком. і племінником, яким ми пишаємося, і нам завжди його бракуватиме", – йдеться в заяві.

Остіна найкраще запам'ятають за роллю Тео Сіповича упродовж 7 сезонів у серіалі "Поліція Нью-Йорка". Тео був сином головного героя серіалу, детектива Енді Сіповича, якого зіграв актор Денніс Франц.

Остін Мейджорс у серіалі "Поліція Нью-Йорка": дивіться відео

У 2003 році в серіалі за участю Остіна була скандальна сцена, коли його персонаж натрапив на голу Шарлотту Росс у туалеті, перш ніж вона збиралася прийняти душ. Сцена призвела до безлічі скарг на ABC та штрафу у розмірі 1,4 мільйона доларів від FCC.

У 2022 році за найкращу роль у серіалі, Остін отримав нагороду Young Artist Award. У 2023 році він був номінований за найкраще озвучування у проєкті "Планета скарбів".

Він також працював над іншими проєктами, включаючи "Відчайдушні домогосподарки", "Випадкове Різдво", "Воларе" та шоу 2000-х років "За словами Джима".