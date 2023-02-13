12 лютого українському захиснику мало б виповнитися 52 роки. До свого допису актриса прикріпила й архівне фото з героєм України.

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Ада Роговцева вшанувала пам'ять загиблого Валерія Гудзя

Сьогодні (12 лютого, – 24 канал) день народження Валерія Гудзя – перший без нього. Майже рік, як полковник Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині, захищаючи нас. Справжній лицар. Командир від Бога. Дуже шляхетний і красивий чоловік. Вічна пам‘ять. Вічна вдячність. Вічний щем,

– поділилася Ада Роговцева.



Ада Роговцева та Валерій Гудзь / Фото з інстаграму Ади Роговцевої

Нагадаємо, нещодавно Ада Роговцева разом зі своєю донькою Катериною Степанковою зворушливо продекламували вірш Лесі Українки "Як дитиною бувало..." . Оскільки в Києві немає світла, це відбулося при свічках.

Цей вірш для декламування Ада Роговцева обрала невипадково. Леся Українка написала його у 1897 році, коли сильно переживала за своє здоров’я та через силу боролася з невиліковною хворобою. У цьому вірші йдеться про сильну духом людину, яка не зважаючи на труднощі, продовжує жити, як усі українці зараз.

Ада Роговцева прочитала вірш Лесі Українки: дивіться відео

У свої 85 років Ада Роговцева продовжує волонтерити та допомагати нашій армії. А для ворогів, за її словами, "розплата буде страшною і не для одного покоління".