12 февраля украинскому защитнику должно было исполниться 52 года. К своему сообщению актриса прикрепила и архивное фото с героем Украины.

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Ада Роговцева почтила память погибшего Валерия Гудзя

Сегодня (12 февраля – 24 канал) день рождения Валерия Гудзя – первый без него. Почти год, как полковник Валерий Федорович Гудзь погиб в Луганской области, защищая нас. Настоящий рыцарь. Командир от Бога. Очень благородный и красивый мужчина. Вечная память. Вечная благодарность. Вечный щем,

– поделилась Ада Роговцева.



Ада Роговцева и Валерий Гудзь / Фото из инстаграма Ады Роговцевой

Напомним, недавно Ада Роговцева вместе со своей дочерью Екатериной Степанковой трогательно продекламировали стихотворение Леси Украинки "Как ребенком бывало...". Поскольку в Киеве нет света, это произошло при свечах.

Это стихотворение для декламирования Ада Роговцева выбрала неслучайно. Леся Украинка написала его в 1897 году, когда сильно переживала за свое здоровье и боролась с неизлечимой болезнью. В этом стихотворении говорится о сильном духом человека, который, несмотря на трудности, продолжает жить, как все украинцы сейчас.

Ада Роговцева прочла стихотворение Леси Украинки: смотрите видео

В свои 85 лет Ада Роговцева продолжает волонтерить и помогать нашей армии. А для врагов, по ее словам, "расплата будет страшна и не для одного поколения".