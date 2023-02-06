Номинант на Оскар Роберт Дальва скончался 27 января в округе Марин, штат Калифорния. Причиной смерти в возрасте 80 лет стала лимфома. О трагическом известии в семье сообщил его сын Мэтью.

Читайте больше Умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Венздей Аддамс почти 60 лет назад

Умер киномонтажер Роберт Дальва

Роберт Дальва родился в Нью-Йорке 14 апреля 1942 года. Во время учебы в Университете Колгейт заказывал фильмы для кинопрограммы, а в пятницу брал уроки кино в Сиракузском университете, где научился работать с камерой.

"Настоящим началом для меня стал просмотр "400 ударов" Франсуа Трюффо. В это время я понял, что фильмы действительно могут быть увлекательными", – сказал он.

Роберт Дальва обучался в киношколе USC в одном классе с Джорджем Лукасом. Сразу после школы он устроился на работу к будущему оскароносному монтажеру Верне Филдсу ("Челюсти") в Информационном агентстве США. В 1969 году вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой и Джорджем Лукасом основали свою инновационную производственную компанию American Zoetrope в Сан-Франциско. Затем снял фильм Аньес Варда "Любовь львов" (1969 год) на планшетном монтажном станке.

В 1977 году работал над кинолентой "Звездные войны".

Когда Джордж Лукас снимал оригинальные "Звездные войны", он позвонил мне и сказал: "Приезжай в Лос-Анджелес, чтобы снять два кадра едущего через пустыню лендспидера" (они не смогли снять убедительную версию этих кадров). Итак, я приехал и снял два кадра,

– сказал Роберт Далва.

После этого киномонтажер работал над "Черным жеребцом" в 1979 и 1983 годах, снятый в Италии и Марокко, стал единственным полнометражным фильмом, поставленным Далвой. Он снял эпизоды "Уголовной истории" и "Войны клонов" для телевидения.

Далва также работал оператором в четвертом и пятом сезонах криминального сериала CBS "Нэш Бриджес" с 1999 по 2000 год.

Читайте также Энни Вершинг, озвучившая роль Тесс в игре The Last of Us, скончалась в 45 лет

В 2017 году начал преподавать неполный рабочий день в киношколе Сан-Франциско, а позже редактировал документальные фильмы "Эволюция органики" (2018) и "Истории Сан-Франциско" (2021). Он был большим фанатом профессиональной бейсбольной команды Сан-Франциско Джаентс, и вместе со своей дочерью Кори принимал участие в третьей игре Мировой серии 1989 года.

У киномонтажера Роберта Дальвы остались дети, жена Марсия, на которой он женился в 1964 году, внуки Натан, Зак, Луэллен и Кальвин и брат Леон.