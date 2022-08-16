Глаз сохранили, – актер Стороженко, раненный на фронте, показал фото после операции

Несколько дней назад украинский актер Виктор Стороженко получил тяжелое ранение на фронте. Ему уже сделали операции и спасли глаз.

11 августа Стороженко получил тяжелое ранение в битве под Зайцевым. На первых снимках после операции мы видим, что врачам удалось спасти глаз защитника.

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Виктор Стороженко, получивший ранение на фронте, показал фото после операции

Украинский военный показал, как выглядит после операции и скачивания жидкости. Он опубликовал фотоколлаж, который подписал: "О наших медиках, чтобы вы понимали! Кормят, одевают, моют посуду, только в ягодицы не целуют", – отметил он.



Виктор Стороженко после операции на глаз / Фото с инстаграма актера

Кроме того, Стороженко уже успел встретиться с друзьями, с которыми сделал теплое фото. "Спасибо за прекрасный день, спасибо за время… Это очень много значит для меня", – подписал актер фотографию.



Виктор с друзьями / Фото из инстаграма актера

Напомним, 11 августа продолжались тяжелые бои под Зайцевым на Донетчине. Они продолжались с 7 часов утра и до заката. В тот день русские войска захватили украинские позиции, но вечером наши бойцы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом. Именно там Виктор Стороженко получил ранение: "В 18:45 нашу точку накрыли кассетные мины", – писал он.

Уже во время медицинской эвакуации мы узнали, что все подчёркнуто, фронт под нашим контролем! Моя жертва не напрасна! Слава Украине!,

– дополнил Виктор.

Что известно об актере Викторе Стороженко

Украинский актер родился 15 сентября 1990 в городе Севастополе. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. На сцене с 2015 года.