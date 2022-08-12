Накрыли кассетные мины, – актер Стороженко получил ранения на фронте, но уничтожил оккупантов

Украинский актер Виктор Стороженко получил серьезное ранение на фронте. В адском сражении под Зайцевым его команду накрыли кассетные мины.

Несмотря на это, уже во время медицинской эвакуации он и его товарищи узнали, что все подчищено, фронт под их контролем. "Моя жертва не напрасна", – писал он.

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Виктор Стороженко получил ранение на фронте

Украинский актер отметил, что адская битва под Зайцевым, Донецкая область, продолжалась с 7 часов утра и до заката. В тот день, 11 августа, российские оккупанты захватили украинские позиции, но вечером наши бойцы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом.

В 18 часов наша команда из трех человек Я (Мавр), Расист @olegdyakov9093 и Вандам @soulofhonor расчетом раз*ирачили их на захваченной позиции, все забежавшие в блиндаж пи*ары – 200-е, после чего штурмовая бригада 30/18 выдвинулась на зачистку. В 18:45 часов нашу точку накрыли кассетные мины!,

– рассказал он.

"Уже во время медицинской эвакуации мы узнали, что все подчёркнуто, фронт под нашим контролем! Моя жертва не зря! Слава Украине!", – дополнил Виктор.



Виктор Стороженко получил ранение / Фото из инстаграма

Что интересно, за 4 часа до ранения актер записал видео с фронта и рассказал о тяжелом дне на войне.

Бой под Зайцевым. За 4 часа до... Бой длился уже семь часов... Я из ночного дежурства... Убегая от мины, прыгнул в лежащий подкоп. Я был уже настолько истощен, что на пару секунд заснул под обстрелами, меня разбудила следующая мина,

– отметил он.

Виктор Стороженко о тяжелом бое под Зайцевым: смотрите видео

Что известно об актере Викторе Стороженко

Украинский актер родился 15 сентября 1990 в городе Севастополе. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. На сцене с 2015 года.

Сыграл в таких спектаклях ("Молодой театр"):