После отказа режиссеру, Лоуренса уволили из киноагентства. Актер также высказал мнение о двойных стандартах Голливуда, где сексуальные притязания мужчин не получают такого же внимания, как в случае с женщинами.

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Мэтью Лоуренса просили обнажиться, чтобы получить роль в фильме Marvel

28 апреля 43-летний актер Мэттью Лоуренс в новом выпуске подкаста Brоtherly Lоve поделился своими мыслями о движении #MeToo и рассказал, как столкнулся с сексуальными притязаниями в Голливуде. Звезда известна своими ролями

В моей жизни не раз было, что мне предлагали большую роль. Когда я пошел в номер гостиницы, выдающийся режиссер появился в халате, попросил меня снять с себя одежду, сказал, что нужно сделать фотографии на пленку Polaroid, и обещал, что я стану следующим героем Marvel, если сделаю то, что он хочет,

– сказал Лоуренс в подкасте.

Лоуренс утверждает, что его агентство уволило его из-за того, что он покинул номер отеля. Представитель актера пока не комментирует ситуацию.

Мэттью Лоуренс рассказал, как столкнулся с сексуальным насилием: смотрите видео

Мэттью Лоуренс известен по разным ролям в кино. Он сыграл в фильмах "Миссис Даутфайр", "Братская любовь", "Их поменяли мозгами".