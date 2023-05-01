Після відмови режисеру, Лоуренса звільнили з кіноагентства. Актор також висловив думку про подвійні стандарти Голлівуду, де сексуальні домагання чоловіків не отримують такої ж уваги, як у випадку з жінками.

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Меттью Лоуренса просили оголитися, щоб отримати роль у фільмі Marvel

28 квітня 43-річний актор Меттью Лоуренс у новому випуску подкасту Brоtherly Lоve поділився своїми думками про рух #MeToo та розповів, як стикнувся з сексуальними домаганнями в Голлівуді. Зірка відома своїми ролями

У моєму житті не раз було, що мені пропонували велику роль. Коли я пішов до номера готелю, видатний режисер з’явився у халаті, попросив мене зняти з себе одяг, сказав, що потрібно зробити фотографії на плівку Polaroid, та обіцяв, що я стану наступним героєм Marvel, якщо зроблю те, що він хоче,

– сказав Лоуренс у подкасті.

Лоуренс стверджує, що його агентство звільнило його через те, що він покинув номер готелю. Представник актора наразі не коментує ситуацію.

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Меттью Лоуренс відомий за різними ролями в кіно. Він зіграв у фільмах "Місіс Даутфайр", "Братська любов", "Їх поміняли мізками" тощо.