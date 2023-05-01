Чотири актриси головних героїнь серіалу – Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк і Міранди Гоббс – стали надзвичайно відомими після прем’єри. Шоу також познайомило нас із деякими харизматичними чоловіками, зокрема Крісом Нотом у ролі загадкового Містера Біга та Джоном Корбеттом у ролі милого Ейдана Шоу, а також Кайлом Маклакланом у ролі першого чоловіка Шарлотти. Тож, чим зараз займаються ці зірки і як вони змінилися за 25 років після прем’єри шоу – дізнавайтеся в матеріалі 24 Каналу.

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Як змінилися актори серіалу "Секс і місто" через 25 років: фото тоді і зараз

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер продовжує працювати в кіноіндустрії. Після серіалу "Секс і місто", вона знялася у романтичній комедії "Усі дороги ведуть до Риму", а також в серіалі HBO "Розлучення", де виступила й продюсеркою. Зараз актриса працює на зйомках другого сезону шоу "І просто так", продовжує бути іконою моди та підприємцем із власною лінією взуття та брендом ароматів.

Сара Джессіка Паркер 25 років тому і зараз / Колаж 24 Каналу

Кім Кетролл

Кім Кетролл, яка зіграла відверто сексуальну Саманту Джонс, також продовжила працювати в кіно і на телебаченні. Вона знімалася в серіалі "Розкажи мені казку", а також в ситкомі "Як я зустріла вашого батька". Кетролл також стала захисницею здоров’я жінок і бере участь у кількох благодійних організаціях.

Кім Кетролл 25 років тому і зараз / Колаж 24 Каналу

Крістін Девіс

Крістін Девіс зіграла милу і романтичну Шарлотту Йорк. Після серіалу "Секс і місто", зірка знялася у таких проєктах: "Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонений", "Тільки для закоханих", "Подорож 2: Таємничий острів". Сьогодні Девіс проживає в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Улюблене заняття актриси – в’язання.

Крістін Девіс 25 років тому і зараз / Колаж 24 Каналу

Синтія Ніксон

Синтія Ніксон, яка зіграла розумну і практичну Міранду Гоббс, також продовжила працювати на телебаченні та в кіно. Вона знімалася у таких фільмах та серіалах: "Ганнібал", "Сестра Ретчед", "Невиліковне Це" тощо. У жовтні 2006 року Ніксон дізналася, що захворіла на рак молочної залози. Після цього вона стала активісткою в русі допомоги жінкам, які страждають хворобою і випустила кілька спеціальних документальних програм для NBC. Ніксон також балотувався на посаду губернатора Нью-Йорка у 2018 році.

Синтія Ніксон 25 років тому і зараз / Колаж 24 Каналу

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Кріс Нот

Кріс Нот, який зіграв чарівного містера Біга, повторив свою роль у першому сезоні "І просто так". Однак, потім зірку звинуватили у сексуальному насильстві та домаганнях. Через це його звільнили з проєкту "Праведниця" (The Equalizer).

Кріс Нот 25 років тому і зараз / Колаж 24 Каналу

Джон Корбетт

Джон Корбетт зіграв милого і невимушеного Ейдана Шоу. Він також відомий за проєктами: "Сполучені Штати Тари", "Моє велике грецьке весілля 2" і "Хлопчик по сусідству". Сьогодні глядачі з нетерпінням очікують на його повернення у другий сезон "І просто так".

Джон Корбетт 25 років тому і зараз / Колаж 24 Каналу

Кайл Маклахлан

Кайл Маклахлан зіграв першого чоловіка Шарлотти, Трея Макдугала. Він також дуже відомий, як спеціальний агент ФБР Дейл Купер з телесеріалу "Твін Пікс". Зараз зірка живе на Манхеттені.

Кайл Маклахлан 25 років тому і зараз / Колаж 24 Каналу