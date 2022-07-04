Соответствующее сообщение было обнародовано в Укрзализныце. Об этом написали вечером 3 июля.

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Во Львове заметили Пенна

У кого самая лучшая работа на земле? Верно, у начальника вокзала! То Вакарчук, то Джоли, а на этот раз – двукратный лауреат "Оскара" Шон Пенн!

– написала Укрзализныця.

Добавили также, что Шон Пенн, всегда поддерживавший Украину и приезжавший поездом в Мариуполь в 2021 году, 24 февраля вообще был в Киеве.

Более того, на этот раз известный актер объехал по железной дороге всю страну.

"Уверены, что его фильм будет железно мощным!" – сообщили в компании.



Шон Пенн прибыл во Львов / Фото Укрзализныци

Актер остановился в Винниках

Американский актер остановился в известном комплексе отдыха Emily Resort, расположенном во львовских Винниках.

Кинорежиссер находится в нашем государстве неслучайно. Как известно, сейчас Шон Пенн снимает документальный фильм о российско-украинской войне и хочет рассказать всему миру правду о преступлениях, которые совершает Россия против нашего государства.

– вспомнили в гостинице.

Там также отметили, что актер является обладателем "Оскара", звездой фильмов "Таинственная река" и "Гарви Милк". Шон Пенн поддерживает и помогает переселенцам во Львове и области.



Шон Пенн остановился возле Львова / Фото Emily Resort

Кратко о пребывании Шона Пенна в Украине

27 июня Шон Пенн приехал в Украину. Известный актер посетил города Бучу и Ирпень в Киевской области, которые очень пострадали от оккупации россиян. Это второй приезд актера за последние 4 месяца. Он ведь снимает кино, которое поможет миру узнать о зверствах россиян в Украине.

Стоит вспомнить, что актер подписал соглашение с мэром Кракова, согласно которому благотворительная организация CORE поддержит Краков, где находятся тысячи беженцев из Украины. Львовская область уже получала одну партию обещанной гуманитарной помощи от организации Пенна.

28 июня Шон Пенн встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил актера за то, что он снимает документальное кино о российско-украинской войне.

1 июля Шон Пенн посетил Одесскую область и встретился с Колей Сергой. Также он купил украинскую картину благотворительного проекта Vony Razom – "333". Деньги от ее продажи пойдут на украинскую армию.

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