Соответствующее сообщение было обнародовано в Укрзализныце. Об этом написали вечером 3 июля.
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Во Львове заметили Пенна
У кого самая лучшая работа на земле? Верно, у начальника вокзала! То Вакарчук, то Джоли, а на этот раз – двукратный лауреат "Оскара" Шон Пенн!
– написала Укрзализныця.
Добавили также, что Шон Пенн, всегда поддерживавший Украину и приезжавший поездом в Мариуполь в 2021 году, 24 февраля вообще был в Киеве.
Более того, на этот раз известный актер объехал по железной дороге всю страну.
"Уверены, что его фильм будет железно мощным!" – сообщили в компании.
Шон Пенн прибыл во Львов / Фото Укрзализныци
Актер остановился в Винниках
Американский актер остановился в известном комплексе отдыха Emily Resort, расположенном во львовских Винниках.
Кинорежиссер находится в нашем государстве неслучайно. Как известно, сейчас Шон Пенн снимает документальный фильм о российско-украинской войне и хочет рассказать всему миру правду о преступлениях, которые совершает Россия против нашего государства.
– вспомнили в гостинице.
Там также отметили, что актер является обладателем "Оскара", звездой фильмов "Таинственная река" и "Гарви Милк". Шон Пенн поддерживает и помогает переселенцам во Львове и области.
Шон Пенн остановился возле Львова / Фото Emily Resort
Кратко о пребывании Шона Пенна в Украине
- 27 июня Шон Пенн приехал в Украину. Известный актер посетил города Бучу и Ирпень в Киевской области, которые очень пострадали от оккупации россиян. Это второй приезд актера за последние 4 месяца. Он ведь снимает кино, которое поможет миру узнать о зверствах россиян в Украине.
- Стоит вспомнить, что актер подписал соглашение с мэром Кракова, согласно которому благотворительная организация CORE поддержит Краков, где находятся тысячи беженцев из Украины. Львовская область уже получала одну партию обещанной гуманитарной помощи от организации Пенна.
- 28 июня Шон Пенн встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил актера за то, что он снимает документальное кино о российско-украинской войне.
- 1 июля Шон Пенн посетил Одесскую область и встретился с Колей Сергой. Также он купил украинскую картину благотворительного проекта Vony Razom – "333". Деньги от ее продажи пойдут на украинскую армию.
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