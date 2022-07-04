Актера Шонна Пенна снова заметили во Львове

4 июля 2022 , 01:20
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Источник:

Укрзализныця

Американский актер Шонна Пенна был замечен в Украине. На этот раз снова во Львове.

Соответствующее сообщение было обнародовано в Укрзализныце. Об этом написали вечером 3 июля.

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Во Львове заметили Пенна

У кого самая лучшая работа на земле? Верно, у начальника вокзала! То Вакарчук, то Джоли, а на этот раз – двукратный лауреат "Оскара" Шон Пенн!
– написала Укрзализныця.

Добавили также, что Шон Пенн, всегда поддерживавший Украину и приезжавший поездом в Мариуполь в 2021 году, 24 февраля вообще был в Киеве.

Более того, на этот раз известный актер объехал по железной дороге всю страну.

"Уверены, что его фильм будет железно мощным!" – сообщили в компании.


Шон Пенн прибыл во Львов / Фото Укрзализныци

Актер остановился в Винниках

Американский актер остановился в известном комплексе отдыха Emily Resort, расположенном во львовских Винниках.

Кинорежиссер находится в нашем государстве неслучайно. Как известно, сейчас Шон Пенн снимает документальный фильм о российско-украинской войне и хочет рассказать всему миру правду о преступлениях, которые совершает Россия против нашего государства.
вспомнили в гостинице.

Там также отметили, что актер является обладателем "Оскара", звездой фильмов "Таинственная река" и "Гарви Милк". Шон Пенн поддерживает и помогает переселенцам во Львове и области.


Шон Пенн остановился возле Львова / Фото Emily Resort

Кратко о пребывании Шона Пенна в Украине

  • 27 июня Шон Пенн приехал в Украину. Известный актер посетил города Бучу и Ирпень в Киевской области, которые очень пострадали от оккупации россиян. Это второй приезд актера за последние 4 месяца. Он ведь снимает кино, которое поможет миру узнать о зверствах россиян в Украине.
  • Стоит вспомнить, что актер подписал соглашение с мэром Кракова, согласно которому благотворительная организация CORE поддержит Краков, где находятся тысячи беженцев из Украины. Львовская область уже получала одну партию обещанной гуманитарной помощи от организации Пенна.
  • 28 июня Шон Пенн встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил актера за то, что он снимает документальное кино о российско-украинской войне.
  • 1 июля Шон Пенн посетил Одесскую область и встретился с Колей Сергой. Также он купил украинскую картину благотворительного проекта Vony Razom – "333". Деньги от ее продажи пойдут на украинскую армию.

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Автор: Діана Квасневська