Недавно Райан Гослинг возмутился тем, что ни в одной из номинаций премии Оскар не упомянули Марго Робби и режиссера фильма Грету Гервинг. Однако лента нашла своего зрителя, который обожает героев этой розовой истории.

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Актеры фильма "Барби" придерживались диеты

Для того чтобы сыграть в фильме "Барби" режиссера Греты Гервиг, актерам пришлось придерживаться конкретных правил питания, чтобы выглядеть в кадре более миниатюрными. Подробно об этом рассказывал специальный тренер каста, Дэвид Хиггинс.

Марго Робби, австралийская актриса, исполнившая главную роль в фильме, ранее сотрудничала с Хиггинсом при съемках "Тарзан. Легенда". Ей так понравился подход тренера, что она предложила ему присоединиться к проекту "Барби". Для Дэвида это стало интересной задачей: привести в форму всех Барби и Кенов.

Я просто сказал: "Друзья, вы знаете, как позаботиться о себе, вы все взрослые, у вас есть выходные, и увидимся в понедельник. Все знают, что они работают над самым большим фильмом в мире, и это довольно хорошая мотивация",

– сказал Хиггинс изданию Insider.

Хиггинс выбрал комбинацию пилатеса и силовых упражнений, включая базовые упражнения, такие как планка, отжимания и подтягивания. Помимо тренировок в зале, актерам пришлось пересмотреть свой рацион.

Хиггинс установил еще одно условие – изменение пищевого режима. Он предложил актерам переходить на интервальное голодание по схеме 8/16, что означает, что они могут потреблять пищу в течение восьми часов, а следующие шестнадцать часов – воздерживаться от нее. Поэтому благодаря немалым усилиям все герои привели себя в хорошую форму и прекрасно выглядеть в кадре.

Фильм "Барби" не стал лидером номинаций на Оскар

В общем, фильм "Барби" получил восемь номинаций, включая номинацию за лучший фильм. Несмотря на удивительный кассовый успех и установление многочисленных рекордов, "Барби" не стала лидером по количеству номинаций на Оскар. В этом соревновании первенство завоевала ее основная конкурентка – биографическая лента "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана с 13 номинациями. На втором месте расположился фильм "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями. А 10 номинаций насчитала кинокартина "Убийцы цветочной полни" Мартина Скорсезе.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма