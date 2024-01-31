Нещодавно Раян Гослінг обурився тим, що у жодній із номінацій премії Оскар не згадали Марго Роббі та режисерку фільму Грету Гервінг. Однак стрічка знайшла свого глядача, який обожнює героїв цієї рожевої історії.

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Актори фільму "Барбі" дотримувались дієти

Для того, щоб зіграти у фільмі "Барбі" режисерки Грети Гервіг, акторам довелося дотримуватися конкретних правил харчування, щоб виглядати у кадрі більш мініатюрними. Детально про це розповідав спеціальний тренер касту, Девід Хіггінс.

Марго Роббі, австралійська акторка, яка виконала головну роль у фільмі, раніше співпрацювала з Хіггінсом при зйомках "Тарзан. Легенда". Їй так сподобався підхід тренера, що вона запропонувала йому приєднатися до проєкту "Барбі". Для Девіда це стало цікавим завданням: привести у форму всіх Барбі та Кенів.

Я просто сказав: "Друзі, ви знаєте, як подбати про себе, ви всі дорослі, у вас є вихідні, і побачимося в понеділок. Всі знають, що вони працюють над найбільшим фільмом у світі, і це досить хороша мотивація",

– сказав Хіггінс виданню Insider.

Хіггінс вибрав комбінацію пілатесу та силових вправ, включаючи базові вправи, такі як планка, віджимання і підтягування. Крім тренувань у залі, акторам довелося переглянути свій раціон.

Хіггінс встановив ще одну умову – зміну харчового режиму. Він запропонував акторам переходити на інтервальне голодування за схемою 8/16, що означає, що вони можуть споживати їжу протягом восьми годин, а наступні шістнадцять годин – утримуватися від неї. Тож завдяки неабияким зусиллям усі герої привели себе в гарну форму та мати чудовий вигляд у кадрі.

Фільм "Барбі" не став лідером номінацій на Оскар

Загалом, фільм "Барбі" отримав вісім номінацій, включаючи номінацію за найкращий фільм. Попри дивовижний касовий успіх та встановлення численних рекордів, "Барбі" не стала лідером за кількістю номінацій на Оскар. У цьому змаганні першість виборола її основна конкурентка – біографічна стрічка "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана з 13 номінаціями. На другому місці розташувався фільм "Бідолашні створіння" Йорґоса Лантімоса з 11 номінаціями. А 10 номінацій нарахувала кінокартина "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму