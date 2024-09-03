Как выглядят актеры "Гарри Поттера" в фильме и в реальной жизни: фотосравнение
С наступлением осени все поттероманы затаивают дыхание в ожидании волшебной атмосферы, которую приносит этот сезон. Ведь мир "Гарри Поттера" как нельзя лучше подходит для того, чтобы завернуться в теплый плед, приготовить чашку горячего чая и окунуться в настоящую магию.
Чтобы добавить еще больше осеннего настроения, редакция Кино 24 подготовила для вас нечто особенное – мы собрали фотосравнение звезд "Гарри Поттера" с их видом в реальной жизни. Это позволит не только окунуться в воспоминания о любимых персонажах, но и увидеть, как изменились актеры, которые дарили нам магию на экране.
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Актеры "Гарри Поттера" в фильме и в реальной жизни: фотосравнение
Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер
Дэниел Рэдклифф в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24
Руперт Гринт – Рон Уизли
Руперт Гринт в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24
Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер Гермиона Грейнджер
Эмма Уотсон в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24
Том Фелтон – Драко Фелвой
Том Фелтон в фильме и в жизни / Коллаж Кино 24
Осень создает идеальные условия для повторного просмотра этой культовой серии фильмов, даря уют и ностальгию. Поэтому пересматривайте "Гарри Поттер" снова и окунитесь в фантастическую атмосферу любимых героев.