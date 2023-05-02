Гарри Поттер – один из самых любимых персонажей не только детей, но и взрослых, однако не стоит забывать, что вместе с ними во франшизе не менее важны Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Драко Малфой и многие другие герои.
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Как сейчас выглядят актеры "Гарри Поттера": фотосравнение
Дэниел Рэдклифф / Гарри Поттер
Дэниел Рэдклифф / People
Руперт Гринт / Рон Уизли
Руперт Гринт / People
Эмма Уотсон / Гермиона Грейнджер
Эмма Уотсон / People
Томас Фелтон / Драко Малфой
Томас Фелтон / People
Бонни Райт / Джинни Уизли
Бонни Райт / People
Мэтью Льюис / Невилл Лонгботтом
Мэтью Льюис / People
Оливер Фелпс / брат Рона Джордж Уизли, Джеймс Фелпс / брат Рона Фред Уизли
Оливер Фелпс и Джеймс Фелпс / People
Эванна Линч / Луны Лавгуд
Эванна Линч / People
Альфред Енох / Дин Томас
Альфред Енох / People
Джули Уолтерс / мать Рона Молли Уизли
Джули Уолтерс / People
Ральф Файнс / Лорд Волдеморт
Ральф Файнс / People
Гелена Бонэм Картер / Беллатриса Лестранж
Гелена Бонэм Картер / People
Мэгги Смит / Минерва МакГонагалл
Мэгги Смит / People
Алан Рикман / профессор злеварения Северус Снейп
Алан Рикман / People
Гарри Меллинг / Дадли Дурсли
Гарри Меллинг / People
Напомним, в какой последовательности выходили фильмы франшизы "Гарри Поттер":
- "Гарри Поттер и философский камень" – 2001 год.
- "Гарри Поттер и тайная комната" – 2002 год.
- "Гарри Поттер и узник Азкабана" – 2004 год.
- "Гарри Поттер и Бокал огня" – 2005 год.
- "Гарри Поттер и Орден Феникса" – 2007 год.
- "Гарри Поттер и полукровный Принц" – 2009 год.
- "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1" – 2010 год.
- "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2" – 2011 год.