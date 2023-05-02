2 мая – Международный день Гарри Поттера. Серия книг и фильмов о маге Гарри Поттере стала популярной среди миллионов поклонников. Его мужество, смелая борьба со злом и верность друзьям не могут оставить равнодушным ни одного человека. Если вы тоже любите эту франшизу, предлагаем посмотреть, как выглядят актеры из "Гарри Поттера" сейчас.